Riecco De Ketalaere, Tuttosport cita Pioli: "Milan, attento a Charles"

vedi letture

La gara di questo pomeriggio tra Atalanta e Milan mette in palio tanto: per prima cosa i rossoneri cercano continuità di risultati, aspetto che manca da inizio ottobre. Dall'altra parte la squadra bergamasca non vince dal 30 ottobre in Serie A e vuole uscire da un momento non positivo. La sfida però sarà anche la gara di Charles De Ketelaere ed è inevitabile.

De Ketelaere è stato un flop la scorsa stagione dopo essere stato acquistato per circa 35 milioni dal Diavolo: un solo assist e zero gol all'attivo. Quest'estate è stato ceduto in prestito all'Atalanta dove ha iniziato bene prima di perdersi tra infortuni e una posizione mai chiara in campo. Stefano Pioli in conferenza stampa ne ha parlato così: "Sta giocando in un ruolo più offensivo, ha qualità, l’anno scorso gli è servito per imparare qualcosa, è un elemento di prospettiva. Se dovesse giocare, dovremo stargli molto attenti. Sappiamo cosa può fare". Da qui il titolo di Tuttosport di questa mattina: "Allarme Piolli: 'Milan, attento a De Ketelaere'".