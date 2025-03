Rinnovo sempre più lontano. Il QS: "Theo Hernandez, la via è tracciata: saluterà il Milan"

vedi letture

Solo una seconda parte di stagione in crescendo potrebbe cambiare il suo futuro, che a questo punto potremmo dire essere già segnato. Più volte nel corso di questi mesi si è parlato di un Theo Hernandez voglioso di rimanere al Milan, a Milano, ma in campo il terzino francese non ha dimostrato tutto questo attaccamento. Anzi, per via delle sue prestazioni sottotono è stato anche preso più volte di mira dagli stessi tifosi che solo fino a qualche stagione fa rimanevano ammaliati dalle sue cavalcate sulla fascia sinistra.

Sul futuro del 19 rossonero Il QS ha questa mattina titolato "Theo Hernandez, la via è tracciata: saluterà il Milan". Dalle parti di via Aldo Rossi si aspettano un numero importante di offerte per il laterale francese, che ricordiamo essere stato in pratica venduto al Como per poco più di 40 milioni di euro lo scorso gennaio. Solo la volontà del giocatore ha fatto saltare l'accordo, che comunque conferma l'intenzione del Diavolo di separarsi dal suo vice capitano.