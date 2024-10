Rinvio Bologna-Milan. Il CorSport: "Così Saputo ha stoppato Lega e Milan"

Continuerà a far rumore il rinvio della partita in programma ieri pomeriggio allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna fra i rossoblù di Vincenzo Italiano ed il Milan di Paulo Fonseca. Molti tifosi, soprattutto rossoneri, sono rimasti infastiditi da questa decisione da parte del sindaco della città emiliana, del prefetto e della stessa Lega, anche perché ha avuto delle conseguenze dirette sull'importante sfida di martedì a San Siro contro il Napoli (Theo e Reijnders la salteranno perché la loro squalifica doveva essere scontata proprio ieri).

In questo mare di polemiche, che non sembra avere intenzione di calmarsi, Il Corriere dello Sport ha svelato le mosse che hanno permesso a Joey Saputo, presidente del Bologna, a stoppare Lega e Milan, che tra giovedì e venerdì si sono adoperate per trovare la soluzione migliore ad entrambe per giocarla questa partita.

Il quotidiano ha questa mattina scritto: "Joey Saputo ha chiamato sul telefonino Claudio Fenucci, che a quell’ora stava partecipando all’Assemblea di Lega a Milano. Cosa gli ha detto? Su per giù lo ha informato che per il grande rispetto che il Bologna ha nei confronti di questa Bologna che sta soffrendo la squadra non sarebbe andata a giocare in nessun altro stadio. E pazienza se poi i consiglieri della Lega chiamati a dover decidere non fossero entrati nell’ordine di idee di fare un passo indietro e di conseguenza di punire il Bologna con lo 0-3 a tavolino". Una mossa che ha stupito tutti, e che ha poi portato alla decisione che tutti conosciamo.