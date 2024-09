Ripresa degli allenamenti fissata a lunedì. CorSport: "Fonseca alleggerisce la pressione"

Dopo un inizio di stagione complicato, Paulo Fonseca ha ritenuto essere questa sosta il momento giusto per staccare (quasi) completamente. I giocatori non convocati dalle rispettive Nazionali, infatti, godono e godranno di quattro giorni di riposo, iniziati ieri, dopo le sedute d'allenamento che hanno svolto in quel di Milanello fra martedì e mercoledì.

Scrive Il Corriere dello Sport che Fonseca ha dunque optato per la linea morbida, preferendo un po' di scarico, sia fisico che mentale, al lavoro forzato sui campi. Fra le motivazioni, continua il quotidiano, anche il fatto che l'allenatore portoghese si sarebbe ritrovato a lavorare con un gruppo decimato ma soprattutto senza i suoi titolari, tutti impegnati con le rispettive Nazionali in giro per il mondo.