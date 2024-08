Rivoluzione Milan, la Gazzetta: "Del Diavolo scudettato oggi solo 4 sono titolari"

Il Milan tricolore è stato ridotto ai minimi termini. Di quella squadra, scrive La Gazzetta dello Sport, non è rimasto praticamente più niente, se non lo scudetto nella sala dei trofei di Casa Milan.

Il 22 maggio 2022 la formazione rossonera si laureava per la 19esima volta nella sua storia campione d'Italia imponendosi per 3 a 0 sul Sassuolo (oggi in Serie B). Zlatan Ibrahimovic giocava ancora e Stefano Pioli viveva il momento migliore della sua carriera, non solo della sua esperienza sulla panchina del Milan, e per tutto l'ambiente era davvero "On Fire".

La rosea, particolarmente nostalgica, ricorda la formazione titolare con la quale il Diavolo scese in campo nel pomeriggio di due anni e qualche mese fa, facendo notare che di quelli sono rimasti solo pochi superstiti fra cessioni e posti persi, quattro per la precisione: Mike Maignan, Fikayo Tomori, Theo Hernandez e Rafael Leao. Di quell'undici fra le file rossonere oggi ci sono ancora anche Davide Calabria, Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia, una riserva all'epoca ed anche ora, ma la loro titolarità è fortemente in bilico.

Ed ecco perché si è alla fine scelto questa cerchia di quattro giocatori, che al momento partirebbero con i galloni dei titolari, almeno sulla carta, perché poi è sempre il campo il giudice supremo che conferma o stravolge completamente le gerarchie.