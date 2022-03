Rocchi su Milan-Udinese: "Le immagini non certificano il tocco di mano di Udogie"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La Gazzetta dello Sport riporta alcuni interventi del designatore della Can A e B, Gianluca Rocchi, durante l’incontro a Coverciano con gli arbitri e la stampa. In merito al clamoroso errore commesso nel match tra Torino e Inter, con la mancata concessione di un calcio di rigore ai granata per un fallo di Ranocchia su Bastoni, l’ex fischietto ha affermato: "Massa ha sbagliato, ha agito frettolosamente come un arbitro e non ha approfondito la ricerca a video. Lui e Guida sono comunque arbitri bravi e importantissimi che vogliamo recuperare il prima possibile". Queste, invece, le parole di Rocchi su Milan-Udinese: "Guida ha sfruttato tutte le telecamere a disposizione ma nessuna ha certificato il tocco di mano di Udogie". In realtà, le immagini sono chiarissime!