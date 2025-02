Roma battuta. Tuttsport: "Milan, chiedimi se sono Felix"

Il Milan prosegue il suo cammino in Coppa Italia. A differenza delle ultime due stagioni, la formazione rossonera è riuscita a battere l'avversario degli ottavi, in questo caso la Roma, ed approdare alle semifinali di una competizione che non vince addirittura dal 2003.

Nel prossimo turno il Diavolo affronterà la vincente di Lazio ed Inter, con la possibilità dunque di giocare altri due derby dopo i 3 già disputati in questa stagione (rischiano di diventare addirittura 7 se le due squadre si dovessero incontrare agli ottavi di Champions League). Per il momento, però, Conceiçao e giocatori si godono l'importante vittoria sulla Roma, con uno sguardo già alla prossima di campionato contro l'Empoli, dove il Milan non potrà permettermi passi falsi.

Rimanendo sempre sulla vittoria di San Siro, però, Tuttosport ha questa mattina titolato "Milan, chiedimi se sono Felix", utilizzando un simpaticissimo gioco di parole per premiare il nuovo acquisto dei rossoneri, Joao, autore del gol del definitivo 3 a 1.