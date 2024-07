Rossoneri all'attacco, il CorSport: "Il Milan accelera e muove le torri. Anche Fullkrug"

Il Milan cerca attaccanti. Ed è giusto non declinare al singolare, perché i rossoneri cercano non solo un numero 9 ma anche un altro elemento che possa formare con Jovic un trio da cui Fonseca potrà attingere. Il primo nome è quello di Alvaro Morata che è pronto ad accettare la corte del Diavolo nelle prossime ore, una volta che sarà archiviata la finale di Euro 2024. Con lui arriverà anche un altro centravanti. E il nome più in voga nelle ultime ore è quello di Niclas Fullkrug, punta del Borussia Dortmund vicecampione d'Europa e della nazionale tedesca.

E così il Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Il Milan accelera e muove le torri. Anche Fullkrug". Dopo l'addio di Olivier Giroud non serve solamente un nuovo centravanti a livello numerico ma va anche ritrovata la sua esperienza. Nel sottotitolo viene aggiunto: "Con Morata il club rossonero vuole l'attaccante del Borussia pronto a dire addio al Dortmund". I gialloneri stanno aspettando sviluppi dalla situazione Serhou Guirassy per cui sono stati riscontrati dei problemi nelle visite mediche che sono attualmente indagati. Se dovesse essere confermato l'arrivo del guineano, Fullkrug rischierebbe di essere tagliato fuori.