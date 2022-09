Rossoneri in emergenza, Tuttosport: "Milan, sosta maledetta"

MilanNews.it

Il titolo che Tuttosport propone, nelle pagine della sua edizione odierna dedicate al Milan, è eloquente: "Milan, sosta maledetta". La pausa per le nazionali ha portato solo cattive notizie ai rossoneri che hanno perso quasi subito Theo Hernandez e Tonali che già non avevano una forma perfetta. A questi si è aggiunto l'infortunio al polpaccio di Maignan che rischia di tenerlo lontano dal campo per almeno un mese e poi la botta alla caviglia per Simon Kjaer con la Danimarca.