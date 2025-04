San Siro risponde sempre presente. La Gazzetta: "Diavolo primo in A per spettatori"

Le cose in questa stagione non stanno decisamente andando secondo le aspettative, con il Milan nono in classifica e fuori non solo dalla corsa alla Champions League, ma anche a quella dell'Europa League e Conference League. Insomma, il Diavolo è una delle più grandi delusioni di questo campionato di Serie A, anche perché all'inizio ci si aspettava di vederlo in tutt'altra posizione a questo punto, casomai a lottare con Inter e Napoli per lo scudetto.

Le cose sono andate così, nella prossima stagione si cercherà di rimediare agli errori commessi in questa per tornare a fare le cose da Milan. In tutto questo c'è un dato che va analizzato, sottolineato, anche perché conferma l'attaccamento di tutti i tifosi ai colori rossoneri. Nel grigiore di questa stagione La Gazzetta dello Sport ha questa mattina voluto mettere luce questi numeri incredibili del San Siro rossonero titolando "Diavolo primo in A per spettatori", in quanto il Milan ha una media di 71.643 tifosi allo stadio ogni domenica, 2mila in più rispetto all'Inter (secondo) e poco meno di 10mila in pià rispetto alla Roma (terza).