Sarà derby in semifinale di Coppa Italia. Il CorSport in apertura: "Arbitro e Var: un disastro"

Nella serata di ieri l'Inter delle riserve è riuscito ad avere la meglio sulla Lazio di Marco Baroni staccando il pass per la semifinale di Coppa Italia, che vedrà per la seconda volta nel giro di pochi anni sfidarmi nuovamente i nerazzurri ed il Milan.

Come spesso accade da qualche settimana a questa parte, però, la sfida di San Siro non è stata priva di polemica. A posare la lente d'ingrandimento sulla questione Il Corriere dello Sport, che questa mattina in apertura ha titolato: "Arbitro e Var: un disastro". Oggetto di discussione il (grande) gol del vantaggio dell'Inter firmato da Marko Arnautovic, viziato da un fuorigioco gioco di Stefan de Vrij che si trovava sulla traiettoria del tiro che non ha permesso a Mandas di vedere partire il pallone. Proprio come in occasione del gol di Bennacer nella semifinale di Coppa Italia del 2022, anche questo gol qui andava annullato.