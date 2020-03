Il QS in edicola questa mattina si sofferma sulle “misure speciali” adottate in Serie A per contrastare l’emergenza Coronavirus. "Prova febbre e niente saluto", titola il Quotidiano Sportivo, che poi aggiunge sempre in prima pagina: “Una domenica mai vista negli stadi”. Non solo porte chiuse, dunque: bisognerà rispettare un preciso protocollo.