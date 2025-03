Servono i gol del 7. Il CorSport: "Allarme Milan. Digiuno Gimenez lungo un mese"

Arrivato dal Feyenoord lo scorso gennaio per oltre 30 milioni di euro, Santiago Gimenez ha avuto subito un impatto importante con il Milan segnando 3 gol nelle sue prime 5 apparizioni in maglia rossonera. Sembrava potesse essere l'uomo della rinascita, ma come tutti i suoi compagni di squadra, anche il Bebote ha patito il periodo di difficoltà che la squadra ha vissuto nell'ultimo mese e mezzo.

Sul momento dell'attaccante messicano Il Corriere dello Sport ha questa mattina titolato "Allarme Milan. Digiuno Gimenez lungo un mese", considerando il fatto che l'ultimo gol del 7 rossonero risale alla sfida di ritorno contro il Feyenoord dello scorso 18 febbraio. La speranza è che possa tornare già da sabato a fare quello che gli riesce meglio, gol, anche perché il Diavolo ha uno smisurato bisogno delle sue marcature.