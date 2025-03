Si continua a discutere per San Siro. Tuttosport: "Milan, Inter e Sala: domani altro vertice"

Il futuro di San Siro resta un tema particolarmente caldo dalle parti di Palazzo Marino. Questa mattina Tuttosport ha titolato "Milan, Inter e Sala: domani altro vertice", dopo che i rappresentati dei due club meneghini si sono riuniti proprio ieri insieme al Sindaco di Milano Giuseppe Sala per fare il punto della situazione del nuovo stadio.

Inter e Milan non hanno ancora depositato il documento di fattibilità, ma stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, l'incontro è stato produttivo e positivo, anche se i due club hanno chiesto altro tempo proprio in assenza di un accordo definitivo. Il nuovo appuntamento, comunque, è in programma domani pomeriggio.