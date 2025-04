Stasera Inter-Milan, l'apertura della Gazzetta: "Un derby da brividi"

"Derby da brividi" è il titolo con cui si apre l'odierna edizione de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola in merito alla gara di stasera tra Inter e Milan che ripartono dall'1-1 dell'andata e si giocano il passaggio alla finale di Coppa Italia. Simone Inzaghi e il sogno triplete: vietato sbagliare, si legge sulla prima pagina della rosea. Dall'altra parte Sergio Conceicao si gioca tutta la stagione. Dopo l’1-1 dell’andata, e visto che non vale più la regola legata ai gol in trasferta, stasera andrà in finale chi vincerà la partita.

In caso di parità al novantesimo, si giocheranno i tempi supplementari e, qualora il pareggio persistesse, si procederebbe ai calci di rigore. Domani Bologna-Empoli: dopo il 3-0 per i rossoblù all’andata, l’esito sembra scontato. Stasera l’Inter gioca per il Triplete e per addolcire l’amarezza della sconfitta di Bologna a Pasqua in campionato. Questo derby è cruciale per i tifosi, perché il Milan può spezzare le mire di Triplete dell’Inter. Non è poco, la rivalità è forte, ma il “mors tua vita mea” è un gioco al ribasso: le attese dei milanisti erano altre.