Stasera Milan-Verona. L'apertura della Gazzetta: "Fonseca ci riprova"

vedi letture

In vista della sfida di stasera del Milan sul campo del Verona, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così in prima pagina: "Fonseca ci riprova". Come contro il Genoa, sulla sinistra non ci sarà Theo Hernandez, ma giocherà ancora una volta Alex Jimenez che ha ben impressionato contro i liguri. Non ci sarà invece Mattia Liberali sulla trequarti (giocherà Reijnders trequartista con Terracciano in mezzo al campo al fianco di Fofana), ma sia lui che Francesco Camarda sono pronti per dare il loro apporto a partita in corso.

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: venerdì 20 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Bentegodi, Verona

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it