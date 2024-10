Stasera torna la Champions. CorSport: "Il Milan scuote Leao"

Stasera torna la Champions League e tra le italiane impegnate c'è anche il Milan che alle 18.45 a San Siro ospiterà il Club Brugge. Il Corriere dello Sport in edicola oggi scrive in prima pagina: "Il Milan scuote Leao". Il portoghese, così come Theo Hernandez, ritroverà una maglia da titolare. "Quello che mi aspetto da Leao ed Hernandez è quello che mi aspetto da tutti. Devono fare il massimo per far vincere il Milan" le parole di ieri in conferenza stampa di Paulo Fonseca che sa bene che stasera contro la formazione belga sono obbligatori i tre punti.

MARTEDÌ 22 OTTOBRE: IL PROGRAMMA DI CHAMPIONS

Monaco-Stella Rossa ore 18.45

Milan-Club Brugge 18.45

Arsenal-Shakhtar 21.00

Aston Villa-Bologna 21.00

Girona-Slovan Bratislava 21.00

Juventus-Stoccarda 21.00

PSG-PSV 21.00

Real Madrid-Borussia Dortmund 21.00

Sturm Graz-Sporting Lisbona 21.00