Strategia societaria vincente, CorSport: "Milan top brand nel mondo"

Oltre a lavorare tanto per cercare di essere il migliore sul campo, il Milan lo sta facendo per esserlo anche fuori, ottenendo più che ottimi risultati fino a questo momento. Basti pensare che dopo anni complicati a livello finanziario il club rossonero registrerà il bilancio in utile per la seconda volta consecutiva per circa una quindicina di milioni di euro, dopo esserci riuscito già l'anno scorso per l'appunto dopo oltre 17 anni di rosso.

Numeri importanti che confermano la crescita continua del Milan, in grado di dare una svolta alle proprie finanze grazie all'arrivo di nuovi sponsor e dal miglioramento dei ricavi commerciali.

Il Corriere dello Sport questa mattina in edicola ha poi approfondito la questione prendendo in riferimento gli studi di Brand Finance Football 50 e YouGov, che non fanno altro che incoronare ulteriormente il Milan. Il primo dice che "il Milan è l’unico club italiano della top 50 mondiale ad aver aumentato il proprio valore nell’ultimo anno, con un +11,9% rispetto alla passata edizione che lo porta dai 358 milioni nel 2023 a superare quota 400 milioni nel 2024", mentre il secondo dice invece che "il Milan è la squadra di serie A più apprezzata negli Stati Uniti. Le tournée negli USA (anche quest’anno i rossoneri parteciperanno) stanno aiutando il club a crescere in popolarità e il recente acquisto di due giocatori della nazionale americana, come il capitano Christian Pulisic e il centrocampista Yunus Musah, stanno contribuendo notevolmente nella crescita del Milan".