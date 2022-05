Sulla cessione anche il CorSera: "Entra in scena fondo Usa: ma offre meno degli arabi"

MilanNews.it

La notizia del giorno in casa Milan è sicuramente quella dell'interesse di RedBird Capital, fondo americano già attivo nel mondo dello sport, per l'acquisizione del club rossonero. Il quotidiano generalista titola così: "Entra in scena fondo Usa: ma offre meno degli arabi". La cifra messa sul piatto dagli americani infatti sarebbe di "solo" 1 miliardo di euro, a fronte dell'offerta di 1.18 avanzata da Investcorp che, dunque, anche per le tempistiche, rimane in vantaggio.