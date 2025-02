Super coppia. La Gazzetta: "Gimenez-Joao Felix, il Milan già li ama e pensa al futuro"

A Santiago Gimenez e Joao Felix sono bastati poco più di 10 minuti per far innamorare il pubblico di San Siro. Le qualità dei due sono indiscutibili, ma neanche nei migliori sogni ci si aspettava che il messicano ed il portoghese potessero confezionare insieme una rete (quella del 3 a 1 contro la Roma). L'idea di ricreare questa coppia sin dal primo minuti ad Empoli è di complicata realizzazione, anche perché Gimenez non è ancora al top della sua condizione, ma il Milan si starebbe già cominciando a godere questa coppia nuova di zecca.

A scrivere di questo La Gazzetta dello Sport, che ha titolato "Gimenez-Joao Felix, il Milan già li ama e pensa al futuro", quello del portoghese, dato che è in prestito fino al termine della stagione. L'idea del Milan è quello ovviamente di trattenerlo, con Geoffrey Moncada che starebbe già studiando la formula e soluzione migliore per convincere il Chelsea.