The day after Leverkusen. Tuttosport: "Zero punti e tanti rimpianti"

Il giorno dopo fa ancora più male, anche perché ripensi a tutte quelle cose che avresti potuto fare diversamente per cambiare la storia della partita. Questo il Milan non se lo può permettere, anche perché domenica la formazione di Paulo Fonseca andrà a Firenze per una partita altrettanto importante, ma per il proseguo del cammino rossonero in campionato.

I rimpianti però ci sono, a differenza dei punti, come scrive questa mattina anche Tuttosport, che ripercorre un po' tutti gli episodi chiave della partita, parlando di un Milan sprecone prima con Reijnders e poi con Morata, che a due passi dalla porta spedisce sul fondo un pallone che per un giocatore come lui doveva essere semplice.

"Perdere così fa ancora più male di quanto non sia stato col Liverpool" scrive il quotidiano, che conclude invitando Fonseca a prendere nota.