Theo-Milan, prove di addio. Il QS: "Parte la caccia al sostituto"

vedi letture

Il futuro di Theo Hernandez è segnato. Salvo incredibili ripensamenti, al termine di questa stagione le strade del francese e del Milan si separeranno, complice anche un rinnovo che stenta a decollare. Le parti, consapevoli oramai della strada intrapresa, starebbero facendo le prime prove d'addio, con la dirigenza rossonera che dal canto suo si starebbe cominciando a muovere di conseguenza per evitare di farsi trovare poi impreparata.

A fronte di questo, scrive questa mattina Il QS, "Parte la caccia al sostituto", con il Milan che avrebbe segnato sul taccuino due nomi in particolare: quello di Maxim De Cuyper del Club Bruges e Tyrick Mitchell del Crystal Palace, classe 1999 che in questa stagione con la maglia delle Eagles ha collezionato 33 presenze e 4 assist in tutte le competizioni.