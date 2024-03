Traguardo per Leao, la Gazzetta: "200 col Diavolo. A Firenze guiderà lui"

Fra due giorni il Milan sarà di nuovo in campo, dopo la sosta obbligata per le nazionali. La trasferta contro la Fiorentina aprirà l'ultima fase della stagione, quella in cui i rossoneri giocano per mantenere il secondo posto e per andare a caccia dell'Europa League, partendo dai quarti di finale contro la Roma di Daniele De Rossi. Per farlo ci sarà bisogno di un Rafael Leao in grande spolvero, come è sembrato da un paio di mesi a questa parte. Nella gara di sabato al Franchi, tra l'altro, ci sarà anche occasione per il portoghese di festeggiare un grande traguardo con la maglia del Milan, le 200 presenze.

Così la Gazzetta dello Sport titola su Leao questa mattina: "Leao, 200 col Diavolo. Ora la mira è a posto, a Firenze guiderà lui". Nel sottotitolo si legge: "Il portoghese, a segno in nazionale, è pronto a trascinare". Tra l'altro questa meta importante viene raggiunta contro la Fiorentina, la squadra contro cui Leao ha segnato il suo primo gol in Italia e altri due gol, di cui uno pesantissimo per la conquista dello scudetto nel 2022. Manca però una rete al Franchi e questa può e deve essere la giusta occasione. Trascinatori saranno anche Pulisic e Reijnders, anche loro reduci da un'ottima parentesi con le rispettive nazionali.