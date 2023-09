Tuttosport: "Anche Krunic out e si allunga la fila. Al Milan gli infortuni non finiscono mai"

"Anche Krunic out e si allunga la fila. Al Milan gli infortuni non finiscono mai": titola così stamattina Tuttosport che spiega che oggi si capirà l'entità dell'infortunio muscolare del centrocampista bosniaco che non tornerà prima della sfida contro la Juventus del 22 ottobre. Con il suo stop, salgono a sette i rossoneri attualmente fermi ai box: Bennacer, Calabria, Caldara, Kalulu, Maignan, Theo Hernandez e appunto Krunic. Gli infortuni sono purtroppo una costante della gestione Pioli, il quale spera di recuperare per la trasferta di mercoledì a Cagliari almeno Calabria e Theo Hernandez.