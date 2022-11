Tuttosport apre in prima pagina con la protesta di Kjaer: "Fifa e fascia, situazione ridicola"

MilanNews.it

Tuttosport apre stamattina in prima pagina con la protesta di Simon Kjaer che ieri ha esordito con la sua Danimarca al Mondiale: "Fifa e fascia, situazione ridicola". Il quotidiano torinese riporta le dichiarazioni del difensore del Milan in merito alla decisione della FIFA di sanzionare i capitani che indosseranno la fascia da capitano "One Love": "È assolutamente ridicolo che la Fifa ci abbia messo in questa posizione. Questo è completamente contro i valori che sostengo. Semplicemente non ha senso. Siamo arrivati a un punto in cui rischi un cartellino giallo quando entri in campo. Non scenderemo a compromessi sulla sportività. Posso capire che ci sono persone che dicono 'Ora prendi il cartellino giallo', ma cosa succede se ne ricevo un altro a caso dopo 5 minuti? Metto la mia squadra in una situazione svantaggiosa, qui veniamo per dare il massimo".