Tuttosport avvisa: "Il Psg aumenta il pressing su Kalulu"

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione di questa mattina di Tuttosport si concentra anche sul mercato e in particolare scrive: "Il Psg si allontana da Skriniar e aumenta il pressing su Kalulu". Il giovane classe 2000 rossonero ha prolungato fino al 2027 con il club rossonero che ha voluto giocare d'anticipo proprio per blindare il suo talento. Al momento il Milan non ha intenzione neanche di aprire le discussioni così come il calciatore che non ascolta le sirene di casa.