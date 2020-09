Tuttosport - Bakayoko, il Milan ha bisogno di pazienza: la volontà è comune da entrambe le parti

Senza dubbio la trattativa tra Bakayoko e il Milan è una delle telenovele di mercato di questa strana e abbreviata estate di trattative. Il tira e molla tra i rossoneri e il francese, infatti, va avanti da giungo con accelerazioni e rallentamenti nella trattativa che hanno portato all'attuale situazione di stallo. Secondo quanto riporta Tuttosport, al momento, la distanza tra Milan e Chelsea è relativa alla cifra del riscatto: i Blues non hanno un immediato bisogno di fare cassa e non scendono dalla richiesta di 30 milioni di euro mentre il Milan ha la volontà di abbassare il prezzo del francese. I rossoneri, in questo senso, hanno bisogno di pazienza forti della volontà del giocatore che con i rossoneri ha già raggiunto una bozza di intesa per l'ingaggio.