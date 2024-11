Tuttosport: "Belahyane. A gennaio sarà derby Milan-Inter"

In vista del prossimo calciomercato invernale, il Milan avrebbe messo gli occhi su Reda Belahyane dell'Hellas Verona per sostituire l'incognita Bennacer. Il club rossonero non sarebbe però l'unico interessato al centrocampista marocchino, che a quanto pare avrebbe attirato l'attenzione anche dall'altra sponda del Naviglio.

L'Inter starebbe infatti valutando il profilo di Belahyane per sostituire Asllani, che nonostante il rinnovo fino al 2028 continua a non convincere del tutto Simone Inzaghi e dirigenza. A fronte di questo doppio interesse meneghino, in merito al futuro di Belahyane Tuttosport ha questa mattina scritto che "A gennaio sarà derby Milan-Inter" per il marocchino.

In tutto questo, occhio anche ad alcuni interessamenti dall'estero, su tutti quello di Chelsea e Marsiglia.