Tuttosport celebra il mito: "Le due vite di Van Basten. I 60 anni del dio del calcio"

vedi letture

Oggi è una giornata speciale dalle parti di Milanello, considerato il fatto che c'è una ricorrenza importante. Oggi lo storico numero 9 del Milan, Marco Van Basten, compie 60 anni. Una quantità indecifrabile di infortuni, che poi l'hanno costretto a ritirarsi a soli 28 anni, non hanno offuscato quanto di straordinario fatto dall'attaccante olandese non solo nei suoi anni in rossonero, ma proprio in tutta la sua carriera.

255 gol in totale con le maglie di Ajax, Milan e Nazionale olandese, per un palmares ricco di trofei di squadra ed individuali, come i tre Palloni d'Oro vinti tra il 1988 ed il 1992. Insomma, Marco Van Basten è stato il prototipo di attaccante al quale tantissimi dei campioni attuali si sono ispirati, che questa mattina Tuttosport ha voluto celebrare nel giorno del suo sessantesimo compleanno titolando: "Le due vite di Van Basten. I 60 anni del dio del calcio".