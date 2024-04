Tuttosport: "Ci crede solo Pioli: 'Al Milan posso dare ancora molto'"

"Ci crede solo Pioli: 'Al Milan posso dare ancora molto'": titola così questa mattina Tuttosport che riporta le parole di ieri in conferenza stampa del tecnico rossonero alla vigilia del derby contro l'Inter. In merito alle voci sul suo addio a fine stagione, che sembra essere già scritto, Pioli ha dichiarato: "Non parliamo di me, perché se ne sta parlando troppo, da troppo tempo e questo credo non abbia fatto bene a nessuno. Se sono stato criticato troppo? Non mi interessa; giornalisti e tifosi hanno il diritto di giudicare e criticare, c’è chi l’ha fatto con rispetto o meno. La presa di posizione della Curva Sud? La cosa più importante è che ci saranno 70mila tifosi che spingeranno il Milan, il resto lo affronteremo. Ma non parliamo di Pioli, interessa a pochi quello che sento e faccio. La squadra non deve giocare per me, ma per la maglia, il club e i tifosi: conta la prestazione, il risultato, non Pioli".

In vista della sfida di stasera contro l'Inter, Pioli ha spiegato: "Possiamo usare tanti termini: orgoglio, riscatto, responsabilità, appartenenza. Per la classifica, per l’uscita in Europa League che non ci ha ovviamente lasciato felici, per Inter che vuole vincere scudetto in casa nostra, abbiamo una grande occasione per dimostrare qualcosa. Il mio Milan può dare ancora tanto e dovremo fare una gran partita, sacrificarci in undici e dare tutto affinché non vincano lo scudetto domani (oggi, ndr)".