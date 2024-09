Tuttosport conferma: "Lista Champions: rischia Jovic"

Nella serata di ieri la redazione di MilanNews.it ha presentato una proiezione molto probabile di quella che sarà la lista ufficiale per la Champions League stilata da Paulo Fonseca. I convocati per il girone di otto partite dovranno essere consegnati entro la mezzanotte di oggi con il Milan che dovrà operare alcuni incastri e lasciare a casa qualche nome pesante. In particolare è molto probabile che venga "fatto fuori" l'attaccante Luka Jovic: QUI ci sono spiegati tutti i passaggi, i criteri e la proiezione finale.

Questa mattina Tuttosport conferma la notizia riportandola all'interno dell'edizione odierna. Si legge nel titolo: "Lista Champions: rischia Jovic". Uno tra lui e Ismael Bennacer doveva rimanere fuori ed è probabile che, anche complice l'arrivo di Tammy Abraham, a farne le spese sarà proprio il centravanti serbo. Un altro assente di rilievo è Alex Jimenez: lo spagnolo rimarrà fuori dalla Lista B perché non ha ancora raggiunto i requisiti necessari per potervi farvi parte. Ci saranno invece i vari Camarda, Zeroli, Bartesaghi.