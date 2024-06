Tuttosport: "Da Leao a Foden. L'Europeo delle stelle cadenti"

Se da un lato Euro2024 sta regalando al calcio europeo talenti da seguire più da vicino nel corso della prossima stagione, su tutti il giovane attaccante della Georgia, e del Metz, George Mikautadze, accostato fra le altre cose in passato anche al Milan, dall'altro ci sta facendo rimanere delusi per le prestazioni di alcuni dei calciatori più attesi della competizione, tutti legati da un comune denominatore: il non aver segnato neanche un gol nei primi 270 minuti della competizione continentale.

Oltre ai vari Foden, Saka, Lukaku e Vlahovic, fra gli altri, in questa flop10, se così vorremmo definirla, Tuttosport ci ha inserito anche Rafael Leao, dal quale ci si aspettava sicuramente un qualcosina in più dopo aver conquistato anche la maglia da titolare di quello che sarà il "suo" Portogallo dopo il ritiro di Cristiano Ronaldo. Il 10 del Milan, invece, sembrerebbe aver fallito in questo appuntamento, segnando mai, incidendo poco e venendo fra le altre cose ammonito anche due volte per altrettante simulazioni alquanto rivedibili. Insomma, che la fase finale di questo Europeo possa cambiare le carte in tavola, così da permettere a Leao da non fungere solo da comparsa in questo Portogallo, ma finalmente da protagonista.