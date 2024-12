Tuttosport: "Da top mondiale a uno qualunque: Theo non c’è più"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Da top mondiale a uno qualunque: Theo non c’è più". Continua la stagione con parecchi alti e bassi di Theo Hernandez che ha avuto qualche acuto, ma anche tante cadute. Il francese, giudicato da molti come uno dei migliori terzini sinistri al mondo, non sta rendendo ai suoi livelli e sta commettendo anche tantissimi errori.

Theo sembra essersi perso e per il Milan è un grandissimo problema sia perchè l'ex Real Madrid è sempre stato un punto di forza del Diavolo, sia perchè nella rosa attuale milanista manca una vera alternativa al francese. Durante l'ultima sosta per le nazionali, il ct della Francia, Didier Deschamps, aveva parlato così del giocatore rossonero: "Quest'anno Theo non ha lo stesso livello di quelli passati; tutti i giocatori a un certo momento possono avere un periodo un po’ più complicato, c’è sempre stata la stanchezza fisica, ma la cosa che è molto difficile da misurare è la stanchezza psicologica".