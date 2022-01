Dalla Francia insistono: la pista Faivre, per il Milan, potrebbe riaprirsi già a gennaio. In realtà, come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, da settimane il club rossonero sostiene di non essere più sul trequartista del Brest. Queste voci, dunque, sarebbero figlie di movimenti creati dall'entourage del giocatore.