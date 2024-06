Tuttosport: "Ecco Fonseca, il RicaricaMilan per Theo e Leao"

"Ecco Fonseca, il RicaricaMilan per Theo e Leao": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che l'arrivo in panchina di Paulo Fonseca potrebbe dare la scossa giusta ad alcuni giocatori rossoneri che nella stagione che si è appena conclusa non sono stati all'altezza del loro curriculum. Tra questi ci sono appunto Theo Hernandez e Rafael Leao, oltre a Mike Maignan.

L'ufficialità dell'arrivo di Fonseca al posto di Stefano Pioli è attesa nei prossimi giorni: il tecnico portoghese, che in Italia ha già allenato la Roma, firmerà un biennale con opzione per un altro anno da tre milioni di euro a stagione. Tra le prime cose che dovrà fare c'è sicuramente quella di conquistare la fiducia dei tifosi milanisti che hanno più di una perplessità sulla scelta del club di via Aldo Rossi.