Tuttosport elogia Samu: "Milan, finalmente Chukwueze"

Tra i sicuri protagonisti di questo precampionato rossonero, così come lo era stato dello scorso finale di stagione, c'è sicuramente Samuel Chukwueze che, dopo aver trovato confidenza con il calcio italiano e sfruttando la possibilità di prepararsi con la squadra dal giorno zero, sta facendo vedere a tutti le qualità per le quali un anno fa il Milan decise di acquistarlo, insistendo con forza nei confronti del Villarreal che ne deteneva il cartellino. La ciliegina è arrivata con il gol vittoria contro il Real Madrid.

E proprio da quello parte oggi Tuttosport che dedica all'esterno nigeriano un pezzo di approfondimento e scrive: "Milan, finalmente Chukwueze". Nell'occhiello si ricapitola quanto fatto fin qui nell'estate: "Il nigeriano, dopo i due assist a Colombo nella sfida contro il City, ha segnato il gol partita al Real Madrid". Gli elogi di Fonseca non sono mancati come viene riportato subito dopo: "Credo che sarà importante per la squadra e che possa fare la differenza".