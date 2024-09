Tuttosport: "Esami per Bennacer: rischia almeno tre mesi di assenza"

Si prevedono tempi duri per Ismael Bennacer, ancora. Nella giornata di ieri il centrocampista è rientrato a Milano dall'Algeria e una foto sul web non ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche in attesa di ulteriori esami: una foto apparsa su internet (qui) ritrae il numero 4 in una sala di aspetto dell'areoporto seduto sulla carrozzina e con accanto le stampelle. La sera anche la pubblicazione di una storia mentre guarda i compagni dell'Algeria e il suo polpaccio e fasciato.

Questa mattina Tuttosport fa il punto sulla situazione, di certo non rosea: "Esami per Bennacer: rischia almeno tre mesi di assenza". Il centrocampista oggi a Milano verrà sottoposto a ulteriori esami strumentali che verificheranno quanto comunicato al Milan dalla Nazionale dell'Algeria: secondo lo staff nordafricano Bennacer ha patito uno strappo di terzo grado al polpaccio. Se così fosse il mediano rischia di rimanere ai box fino a dicembre, il che comprometterebbe anche i piani di un'eventuale cessione da parte del Milan che già era aperto alla vendita in estate.