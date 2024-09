In stampelle e sulla sedia a rotelle: la foto di Bennacer spaventa. Domani gli esami: tre mesi di stop?

La foto di Ismael Bennacer sulla sedia a rotelle (scelta logica, perché l'algerino non può peggiorare, camminandoci su, il problema subito) e con le stampelle in uno dei gate dell'aeroporto di Algeri ha spaventato un po' tutti. La lesione al polpaccio comunicata dalla federcalcio algerina va confermata attraverso gli esami del club rossonero (in programma domani), ma i dubbi, anche guardando la suddetta foto, sono pochi: Bennacer potrebbe restar fuori per i prossimi tre mesi.

Vos e Zeroli

Per sostituirlo, la dirigenza rossonera non farà affidamento al mercato svincolati. Ergo: niente Adrien Rabiot. Ibrahimovic e Moncada, e Fonseca di conseguenza, vogliono puntare su alcuni giovani talenti del Milan Futuro, Kevin Zeroli e Silvano Vos su tutti. Questa scelta ha chiaramente dei rischi visto che stiamo parlando di giocatori con pochissima esperienza ad alti livelli e in competizioni importanti come la Serie A e la Champions League potrebbe non essere una cosa di poco conto. Inoltre sia Vos che soprattutto Zeroli hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto a Bennacer dato che entrambi sono più delle mezzali che dei registi. Ma ha un vantaggio: dare spazio ai talenti del Milan Futuro, che hanno già dimostrato di essere forti e vogliosi di mettersi in mostra nei grandi palcoscenici.

Una precisazione: Zeroli potrà giocare sia in campionato che in Champions League, mentre Vos solo in campionato.