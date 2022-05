Tuttosport - Florenzi, rientro vicino: già durante questa settimana potrebbe rivedersi in gruppo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Il Milan ha ripreso ieri gli allenamenti a Milanello in vista del prossimo match di campionato contro il Verona. Come spiega Tuttosport, Alessandro Florenzi, fuori da circa un mese dopo l'operezione al ginocchio, sta meglio e il suo rientro in campo è sempre più vicino: già durante questa settimana, infatti, il terzino potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.