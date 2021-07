Tuttosport - Giroud a Milanello: Pioli potrebbe convocarlo per il Nizza

Inizierà oggi l’avventura milanista di Olivier Giroud. Come riporta Tuttosport, l’attaccante francese, finite le vacanze, sarà a disposizione di Pioli, che potrebbe anche convocarlo per l’amichevole di sabato contro il Nizza. A Milanello hanno preparato tutto per il suo arrivo, compreso l’armadietto personalizzato con il numero. L'ex Chelsea è carico, si è allenato tutti i giorni durante le ferie e, dopo i primi test di valutazione, verrà inserito in gruppo.