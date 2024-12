Tuttosport guarda avanti: "Atalanta, hai visto che bel Milan?"

Prestazione maiuscola del Milan che batte nettamente il Sassuolo con il risultato di 6-1 e si qualifica ai quarti di finale di Coppa Italia, dopo una partita che di fatto è durata appena 23 minuti dopo i quali gli uomini di Fonseca conducevano già per quattro reti a zero. Al di là del risultato sportivo, una gara che dà molta fiducia al Diavolo specialmente in ottica big match contro l'Atalanta che si disputerà venerdì sera alle 20.45 a Bergamo, valido per la 15esima giornata di campionato.

Tuttosport infatti guarda avanti e interroga direttamente il prossimo avversario rossonero, scrivendo: "Atalanta, hai visto che bel Milan?". Nell'occhiello si racconta la gara: "Fonseca ne cambia otto rispetto all'ultima di campionato, ma travolge ugualmente un Sassuolo pieno di seconde linee. Pratica chiusa già a metà primo tempo: energie risparmiate in vista del big match di venerdì". Nel sottotitolo viene citato Tijjani Reijnders, ancora una volta mattatore e vicino al rinnovo: "Non ho ancora firmato, però mi sembra una bella ricompensa che vuole darmi la società dopo solo un anno".