Tuttosport: "Ibra, un addio che brucia. Non potrà farlo in campo"

Tuttosport titola così questa mattina: "Ibra, un addio che brucia. Non potrà farlo in campo". Lo svedese ha lavorato duramente nelle ultime settimane, ma purtroppo non riuscirà a recuperare dal problema muscolare al polpaccio rimediato nel riscaldamento contro il Lecce e quindi non sarà della partita contro il Verona in programma domenica sera a San Siro. Salvo clamorose sorprese, Ibrahimovic non rinnoverà il suo contratto con il Milan e dunque dovrà salutare i tifosi milanisti senza però poter scendere in campo per un'ultima volta.