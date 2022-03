Tuttosport - Il Milan crede in Lazetic, ma non per l'immediato presente

MilanNews.it

Ha tutto per fare bene nel Milan, ma non oggi. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando del giovane Lazetic, il quale è stato prelevato nel mercato di gennaio ma è stato costretto a rifare tutta la preparazione atletica. Come sottolinea il giornale torinese, il club rossonero crede molto nelle potenzialità del ragazzo, ma non per l’immediato presente, con uno scudetto da vincere. Marko, oltre a ritrovare la condizione e il ritmo, deve prima di tutto conoscere bene la lingua, un altro ostacolo da superare per rendere al meglio al Milan.