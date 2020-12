Tuttosport: "Il Milan è inarrestabile: ok a Praga, chiude primo"

"Il Milan è inarrestabile: ok a Praga, chiude primo": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che, ieri sera contro lo Sparta, nonostante in campo non ci fosse nemmeno un titolare, i rossoneri hanno giocato una buona partita e hanno portato a casa i tre punti. Con questo successo, il Diavolo ha chiuso il girone H di Europa League in vetta e si è dunque qualificato ai sedicesimi come primo.