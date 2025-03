Tuttosport in apertura: "Conceiçao spacca Milan. La retromarcia non gli basta"

"Conceiçao spacca Milan. La retromarcia non gli basta": titola così questa mattina in prima pagina Tuttosport che spiega che nella giornata di ieri l'entourage del tecnico rossonero aveva fatto filtrare il malcontento del portoghese, il quale si sarebbe lamentato di diverse cose, in particolare della lontananza della società e del poco impegno di alcuni giocatori. L'ex Porto ha voluto subito smentire tutto, ma ovviamente alla dirigenza l'accaduto non ha fatto assolutamente piacere. E così la sua panchina traballa ancora di più: senza risultati positivi nelle prossime due sfide contro Lecce e Como, Conceiçao rischia l'esonero.

Questo il programma della 28^ giornata di Serie A:

Cagliari-Genoa (venerdì 7 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Como-Venezia (sabato 8 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Parma-Torino (sabato 8 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Lecce-Milan (sabato 8 marzo, ore 18.00) [DAZN]

Inter-Monza (sabato 8 marzo, ore 20.45) [DAZN/Sky/NOW]

Verona-Bologna (domenica 9 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Napoli-Fiorentina (domenica 9 marzo, ore 15.00) [DAZN]

Empoli-Roma (domenica 9 marzo, ore 18.00) [DAZN/Sky/NOW]

Juventus-Atalanta (domenica 9 marzo, ore 20.45) [DAZN]

Lazio-Udinese (lunedì 10 marzo, ore 20.45) [DAZN/Sky/NOW]