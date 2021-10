Tuttosport in apertura: "Inter-Juve, che derby per Lucca. Ma c'è anche al Milan"

"Inter-Juve, che derby per Lucca" scrive Tuttosport in apertura. Domenica il match tra i nerazzurri e i bianconeri che nel frattempo si sfidano sul mercato per l'astro nascente del nostro calcio, il classe 2000 del Pisa Lorenzo Lucca. Domenica la super-sfida a San Siro con 56 mila spettatori ma occhio alla sfida sul mercato: su Lucca c'è anche il Milan.