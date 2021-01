Tuttosport in apertura: "Milan, Belotti a giugno"

"Juve, Shomurodov subito. Milan, Belotti a giugno" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi. Si parla di calciomercato e del ballo sulle punte dei grandi club. La Juventus continua la ricerca di un vice Morata e nella lista bianconera è spuntato Shomurodov, classe '95, in gol due giorni fa contro il Sassuolo (due reti in A sin qui con la maglia del Genoa). Attenzione al Milan che pensa al Gallo Belotti per l'estate, con il Toro che a sua volta pensa a Joao Pedro.