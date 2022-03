Tuttosport in prima pagina: "Asensio, segnali di Milan"

MilanNews.it

© foto di ALESSANDRO TEDESCHI

L'edizione odierna di Tuttosport dedica spazio stamattina in prima pagina anche al mercato dei rossoneri: "Asensio, segnali di Milan". La ragazza dello spagnolo ha pubblicato nelle scorse ore una foto della coppia davanti al Duomo di Milano e questa immagina ha rilanciato le voci di un suo possibile futuro a Milanello. Nelle prossime settimane, i dirigenti del Diavolo parlaranno con quelli del Real Madrid per discutere del futuro di Brahim Diaz e chissà che durante questo vertice non esca anche il nome di Asensio, il cui contratto con i Blancos scade nel 2023 e senza rinnovo non è esclusa una sua partenza durante il prossimo mercato estivo.