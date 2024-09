Tuttosport in prima pagina: "Caos Milan, Fonseca allo sbando"

"Caos Milan, Fonseca allo sbando": titola così questa mattina in prima pagina l'edizione odierna di Tuttosport che analizza il momento difficile del Diavolo che ha ottenuto appena due punti nelle prime tre giornate di Serie A. "Squadra spaccata e tecnico isolato: Fonseca ha tre partite per salvarsi" scrive il quotidiano torinese.

Intanto nelle ultime ore si è parlato molto del caso Theo Hernandez-Leao che durante la gara contro la Lazio non si sono avvicinati alla panchina per il cooling break. Questo comportamento non è passato inosservato, ma il club ha deciso di non multarli. Ora i due sono in nazionale, ma al ritorno avranno sicuramente un chiarimento con Zlatan Ibrahimovic.