"Coppe d’agosto". È il titolo scelto dal quotidiano Tuttosport in merito alla ripartenza delle competizioni europee. "Prima i campionati nazionali . scrive in prima pagina il noto giornale sportivo - poi la Champions e l’Europa League. L’idea della Uefa: in due settimane quarti, semifinali e finali in gara secca, a porte chiuse e in campo neutro".